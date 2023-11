Poste Italiane ha reso noto che l’ufficio postale di Mara in via Dante, da oggi, sarà interessato dagli interventi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. I lavori prevedono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del comfort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

«L’ufficio postale di Mara – spiega Marcello Lepuri, direttore della filiale provinciale di Poste Italiane di Sassari – è la terza sede del Meilogu e la settima in provincia di Sassari a essere inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto aziendale dedicato ai comuni con meno di 15mila abitanti, una iniziativa ambiziosa che, oltre a confermare la presenza capillare di Poste Italiane nelle piccole realtà del Paese, ha l’obiettivo di rendere disponibili presso gli sportelli degli uffici postali molti servizi della Pubblica Amministrazione. Nel sassarese sono già terminati i lavori nelle sedi di Banari, Tula, Tergu, Ploaghe, Padru e Giave e in 84 uffici della provincia – sottolinea Lepuri – è già possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico».

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Mara la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso la sede di Pozzomaggiore e disponibile, a partire da giovedì 16 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Mara avranno una durata stimata di 25 giorni.

