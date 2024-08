Paura ieri sera a Sassari per l'incendio divampato in una mansarda in via Maddalenedda, nel centro storico. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato anche l'autoscala per facilitare le operazioni di spegnimento.

Lo stabile è stato evacuato e nessuna persona è rimasta ferita.

Presenti sul posto anche la polizia locale e il sindaco Giuseppe Mascia per le verifiche su quanto accaduto.

© Riproduzione riservata