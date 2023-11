L’associazione Culturale Itifallico guidata dal presidente Vincenzo Ortu ha organizzato, per sabato 18 e domenica 19 novembre, “Manos de Fainas pro s’affidu” - Riti del matrimonio Ittirese negli anni ’50, che vedrà la direzione artistica di Massimiliano Marongiu Trini.

Un evento che si svilupperà nel Centro storico del paese del Coros, nel quartiere tra Piazza Umberto e Piazza Olmi, dove sono state ripulite e riallestite alcune case disabitate da anni.

Riaprirà i battenti per l’occasione un antico negozio di generi alimentari, “Sa Butega de Tiu Ser evinu Cossu”, negli stessi locali e con buona parte degli arredi di allora.

Sarà allestito un antico Bar “Su Buteghinu”, e per le strade del quartiere i bambini “Pitzinnos in carrela” potranno giocare con gli antichi giochi di quel periodo, grazie alla proposta curata dalla Cooperativa Manitese di Ittiri.

Sarà presente inoltre la giostrina ecologica a pedali Ecocarosello di Beppe Cugusi. Sono state ripulite e riportate in uso almeno per l’occasione le antiche vasche di Binza Funtana, la “lavatrice pubblica” per decenni di intere generazioni, dove la lana veniva lavata per il confezionamento dei materassi, e i cuscini per gli sposi. Grazie al sodalizio con la Compagnia Teatro Ittiri che da anni, attraverso pezzi teatrali ricercati ma allo stesso tempo spassosi, racconta, spaccati della società Ittirese, sarà proposto nelle antiche vasche un estratto della commedia teatrale “Male chi si cheret issa mai remediu b’appat”.

Il clou sarà il 19 novembre, il giorno del matrimonio, “S’affidu”: saranno posizionate lungo il corteo nuziale alcune auto d’epoca del periodo, messe a disposizione dall’associazione il Volante Club Sassari, da Giuseppe Cannoni e da Laura Faedda.

Ci sarà la vestizione della sposa, la benedizione degli sposi dalle rispettive famiglie, e il corteo nuziale fino alla parrocchia San Pietro in Vincoli riceverà la benedizione all’iniziativa.

Ad attendere gli sposi nella loro casa, le madri, che daranno la loro la benedizione con la rottura del piatto. Seguiranno i festeggiamenti con “su tratamentu” il rinfresco, a base di biscotti e rosoliu. I balli di quegli anni suoneranno con le musiche di Tony e Piera.

© Riproduzione riservata