Il maltempo non sta risparmiando neanche il Nord Sardegna.

A Bono, il sindaco Michele Solinas ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

Stessa cosa ha fatto il sindaco di Nulvi, Antonello Cubaiu.

A Bonorva il personale del Comune, i gruppi di Protezione Civile e la Compagnia Barracellare, hanno provveduto a cospargere del sale nelle vie del centro abitato.

"Ci Prepariamo per la giornata di oggi che sarà particolarmente difficile - fanno sapere dal comune -. Si raccomanda estrema prudenza e cautela negli spostamenti in auto ma anche a piedi.

A Osilo è attivo il Centro Operativo Comunale: in via Vittorio Emanuele, nella zona della Caserma dei Carabinieri, in piazza Brundanu, nella zona del complesso scolastico e in a ltreinlatte zone sono intervenuti i mezzi spargisale.

Disagi anche a Bultei. "A causa delle condizioni meteo le scuole di Bultei oggi rimarranno chiuse, seguirà apposita ordinanza. Raccomando la massima prudenza per gli spostamenti, specie nelle zone montane". Lo ha comunicato il sindaco di Bultei Daniele Arca.

Scuole chiuse anche in un altro comune del Goceano: Nule.

