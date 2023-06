Il comune di Thiesi cerca di fare una prima stima dei danni causati dal maltempo. Nel paese del Meilogu i disagi sono stati tanti: tombe del cimitero che hanno ceduto, case e cantine allagate, senza trascurare il crollo di un tratto della strada che porta a Bessude.

Una situazione critica che ha costretto il sindaco Gianfranco Soletta a chiedere un intervento urgente della Regione: «Ieri fortunatamente i rovesci hanno solo lambito il nostro paese e la situazione è rimasta abbastanza stabile», ha dichiarato il primo cittadino. «I sopralluoghi con i tecnici del Comune e il direttore della Protezione Civile territoriale di Sassari sono andati avanti per tutta la giornata. Abbiamo già organizzato e avviato i lavori di ripristino della viabilità in località Badde Umulu e Badde Selo, dove le frane avevano invaso le strade e impedivano ai mezzi di transitare. La situazione resta comunque critica perché il tempo sarà instabile ancora una settimana».

«Ciò che è successo martedì ha creato innumerevoli danni ed è stato un caso fortuito che questi abbiano riguardato solo le cose e non le persone», ha aggiunto Soletta. «La stima dei danni è in corso e riguarda non solo l’aspetto idrogeologico e ambientale, ma anche quello sanitario. Purtroppo non è la prima volta che queste zone del paese vengano messe a dura prova da piogge straordinarie, perché sono zone ad alto rischio idrogeologico nelle quali, se ci fosse stato uno studio più approfondito su tale criticità, non si sarebbe dovuto edificare. Ma le case, come anche il cimitero, sono lì ed ora è necessario, con estrema urgenza, avviare uno studio di pianificazione e di mitigazione del rischio idraulico in modo da scongiurare il pericolo che altri eventi calamitosi portino a conseguenze più gravi, la priorità è riportare la situazione alla normalità e garantire la tranquillità alla popolazione che ci abita. L’allerta resta sempre alta», ha concluso il sindaco, «perché le previsioni anche per oggi non sono confortanti. Restiamo quindi operativi per qualsiasi emergenza grazie anche al prezioso supporto della Protezione Civile. Un abbraccio ai miei colleghi sindaci e ai loro cittadini dei vicini comuni del Meilogu. Purtroppo in tutti i paesi limitrofi ci sono stati gravi problemi alla viabilità, ed in particolar modo a Bonnanaro e Bonorva che come noi sono stati messi a dura prova da allagamenti e smottamenti nel centro abitato».

