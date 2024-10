Fulmine sul tetto di una palazzina ad Alghero. Mentre sulla città si abbatteva un forte temporale, ha preso fuoco una veranda al quarto e ultimo piano di un edificio, in via don Minzoni, un incendio innescato da un fulmine che ha danneggiato la struttura.

È successo ieri sera, intorno alle 22, quando le squadre dei vigili del fuoco, impegnate a limitare i disagi causati dalle forti piogge, sono intervenute a domare il fuoco impedendo il propagarsi delle fiamme.

Per fortuna nessuna conseguenza per le persone. Il forte acquazzone ha costretto i caschi rossi a chiudere al traffico veicolare via Lido, a causa degli allagamenti che hanno reso difficile la viabilità, interessando anche via Pacinotti e la zona all’altezza dell’ospedale Marino.

Sul lungomare Garibaldi, dove si ripresentano le stesse criticità, l’acqua scorreva come un fiume in piena, costringendo le auto a manovre difficili. Allagamenti anche in alcuni locali e nell’ex mercato di ortofrutta dove era in corso una iniziativa culturale.

