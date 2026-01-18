Anche se le condizioni meteo nella zona di Alghero non dovrebbero essere particolarmente critiche e complesse, il Comune di Alghero sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione mantenendo un contatto costante con la Sori, la Sala Operativa Integrata della Protezione Civile, per garantire aggiornamenti puntuali in base al mutare delle condizioni e alle indicazioni che arriveranno da Arpas e dall’unità che gestisce le emergenze multirischio.

Secondo le previsioni attuali le aree del Nord-Ovest, il sassarese e l’oristanese, al momento, risultano meno esposte e non si segnalano criticità specifiche. In considerazione della possibile evoluzione del quadro meteo, il sindaco Raimondo Cacciotto ha comunque disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) nelle funzioni minime, così da predisporre tempestivamente le azioni di presidio del territorio e tutela della popolazione. In via precauzionale, dalle 14 di domani, lunedì 19 gennaio, e fino alla conclusione del fenomeno atmosferico, è stata inoltre decisa l’interdizione all’accesso dei parchi cittadini chiusi e del cimitero.

Vietata anche la sosta nelle aree pinetate, nei parchi all’aperto e lungo le coste e i litorali. Polizia locale, compagnia barracellare e organizzazioni di volontariato garantiranno un monitoraggio costante delle strade e delle zone costiere. Al momento non è prevista la chiusura delle scuole. Il Comune invita la cittadinanza a seguire esclusivamente i canali istituzionali della Protezione civile e del Comune di Alghero per gli aggiornamenti ufficiali.

