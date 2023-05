Bonnanaro è uno dei paesi del Meilogu più colpito dalla bomba d'acqua che si è abbattuta ieri sul Nord Sardegna.

Sono stati vari gli allagamenti di case e garage, con il crollo del muro di un giardino e di una porzione del recinto del campo sportivo. Si è lavorato sino a tarda serata per riportare la situazione alla normalità. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Carta ha deciso, per oggi, di lasciare chiuse le scuole.

Segnalati anche allagamenti di campagne. Ora di cercherà di fare una prima stima dei danni. In soccorso sono arrivati anche gli uomini della Protezione Civile e i vigili del fuoco.

Disagi inoltre a Codrongianos, nel Corso, dove l'eccezionale evento atmosferico ha causato alcuni problemi. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristian Budroni è intervenuta su alcune criticità provvedendo a mettere in sicurezza e dando indirizzi all’Ufficio Tecnico per provvedere urgentemente alla sistemazione delle aree interessate.

