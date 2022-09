È entrato in acqua per fare il bagno e non è più risalito a riva. Fatale un malore mentre nuotava nel mare della località turistica di Valledoria. Il turista svizzero di 69 anni è annegato a seguito di un malore.

Ormai incosciente, è stato rianimato per oltre mezz’ora dal personale del 118, intervenuto sul posto, che altro non ha potuto che constatarne il decesso. L’uomo, in vacanza con la propria famiglia, aveva deciso di fare il bagno incurante del mare agitato a causa del forte vento. All’improvviso si è sentito male e da alcuni bagnanti è stato visto nuotare con difficoltà fino ad annegare.

Sul posto oltre al personale medico del 118 anche le forze dell’ordine. Il medico legale ha eseguito l'esame sul corpo. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

