Lutto cittadino a Borutta, il paese originario di Francesco Pintore, il giovane di 22 anni rimasto vittima dell'incidente stradale, sabato 20 luglio, alle porte di Thiesi. Il ragazzo a bordo della Lancia Ypsilon ha perso la vita schiantandosi contro un muro di recizione sulla strada 131 bis.

Il sindaco di Borutta, Silvano Quirico Arru, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata del 22 luglio, giorno dell'ultimo saluto.

Il primo cittadino ha disposto con una ordinanza che in tutti gli uffici comunali siano issate le bandiere a mezz'asta. Inoltre tutti i festeggiamenti civili previsti per la patrona di Borutta, Santa Maria Maddalena, sono stati rinviati, con invito a tutta la cittadinanza, ed in particolare alle attività autonome, agli imprenditori ed ai commercianti a sospendere la loro attività in concomitanza con la cerimonia funebre, con le modalità più opportune per tali circostanze, come segno tangibile di vicinanza alla famiglia. Il dolore per la morte del giovane ha investito anche il paese di Bonorva dove il ragazzo lavorava nell'attività di agenzia funebre del padre.

