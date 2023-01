Parte, a Luras, lo sportello del servizio Civile Digitale. Ieri mattina il sindaco, Mauro Azzena, ha accolto due nuove volontarie del Servizio Civile Digitale che affiancheranno la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, il cittadino nella gestione delle pratiche digitali. Il servizio sarà garantito presso l’Ufficio Turistico e la sede comunale dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

Nel centro gallurese è stata anche un'epifania all'insegna del sorriso e del divertimento quella trascorsa nella casa di riposo di Luras.

"La pandemia ci ha precluso tante, troppe, cose una delle più dolorose è stata la mancanza di possibilità di trascorrere un po’ di tempo in serenità con i nostri amati ospiti della casa di riposo - ha dichiarato Mauro Azzena -. Seppur con tutte le attenzioni del caso, abbiamo voluto festeggiare con loro l’arrivo della befana tra balli, dolci, sorrisi e musica".

Una giornata indimenticabile resa possibile grazie alla cooperativa Oltrans Service e alla direttrice della struttura Debora, al Minifolk Tamponeddu, al maestro Alessandro Secchi, a Roberto Careddu,alla scuola Civitas Mariana e ai componenti del Gruppo Folk di Luogosanto.

"Vedere i nostri piccoli ballerini esibirsi per i pilastri della nostra società in un periodo in cui i valori più sani e genuini sembrano scomparire sempre più è stato emozionante e toccante - ha concluso Azzena -. Un’esperienza da ripetere che aiuterà a mantenere ed accrescere le nostre tradizioni, ad attingere dalla saggezza altrui e a conoscere con meraviglia e stupore quanto i nostri anziani hanno da tramandarci".

