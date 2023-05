Si è concluso, a Luras, il progetto di educazione stradale promosso dal comune in collaborazione con la Polizia Locale. Il palcoscenico è stato quello della scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere ai ragazzi e alle ragazze i comportamenti adeguati e sicuri sulla strada.

«Spiegare e far studiare alcune regole base per la sicurezza stradale assume un significato fondamentale nel percorso di crescita soprattutto in alcune fasi della vita particolarmente delicate che vanno a incidere positivamente sul futuro cittadino e utente consapevole e responsabile del sistema stradale», fanno sapere dal comune gallurese.

L’agente Emanuela Loriga ha accompagnato i ragazzi nella scoperta e conoscenza di strumenti utili a costruire in loro più sicurezza e consapevolezza anche per ciò che attiene ai rischi legati alla guida in stato di ebbrezza o a seguito di uso di sostanze stupefacenti, come la cannabis, un comportamento che mette a rischio la propria vita e quella degli altri.

