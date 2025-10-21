Due serate con la commedia capolavoro di Leonardo Sole. Venerdì e sabato alle 20.30 il Cine Teatro Astra propone un grande classico della Compagnia Teatro Sassari: “Lu viziu di Masthr’Antoni”.

A 25 anni dal debutto lo spettacolo torna in scena con il coordinamento scenico di Mario Lubino su regia dello scomparso Giampiero Cubeddu. L’opera dipinge un affresco della vecchia Sassari e dei sui miti popolari, rimasti nella memoria collettiva come Trapadè, Coscibianca e Sorighitta. Quel mondo ricco di ironia e umanità viene messo a confronto con la città contemporanea che ha disperso i valori della grande civiltà contadina e forse anche uno dei suoi tratti caratteristici: l’autoironia anche nei momenti più difficili.

Sul palco: Teresa Soro, Mario Lubino, Alessandra Spiga, Chicca Sanna, Michelangelo Ghisu, Pasquale Poddighe, Antonietta Toschi Pilo, Aldo Milia.

E' il secondo titolo nel cartellone del Festival Etnia e Teatralità, organizzato dalla compagnia sassarese e arrivato all'edizione numero 35.

© Riproduzione riservata