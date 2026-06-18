Un Ordine sempre più protagonista nel confronto sulle trasformazioni urbane e sul futuro del territorio. È quanto emerso dall’Assemblea degli iscritti dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari, che ha approvato il bilancio consuntivo e fatto il punto sulle attività svolte nell’ultimo anno.

Il presidente David Foddanu ha ripercorso l’attività svolta nell’ultimo anno dal Consiglio, evidenziando le numerose iniziative culturali e formative promosse a favore degli iscritti e le azioni intraprese per valorizzare il ruolo sociale e istituzionale della professione. Particolare rilievo è stato dato al percorso avviato per consolidare il dialogo con le amministrazioni pubbliche. L’Ordine ha ribadito la propria disponibilità a mettere a disposizione delle istituzioni competenze tecniche e professionalità qualificate, contribuendo ai processi di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio.

Non a caso all'assemblea ha partecipato anche il sindaco di Sassari e della Città Metropolitana, Giuseppe Mascia, che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle competenze professionali nei processi decisionali e nelle strategie di sviluppo urbano, evidenziando il contributo che gli architetti possono offrire nelle sfide legate alla qualità dello spazio pubblico, alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità degli interventi.

Il bilancio consuntivo è stato illustrato dal consigliere tesoriere Salvatore Zirano, che ha presentato i principali dati economici e finanziari dell’Ente, evidenziando una gestione improntata alla trasparenza e all’equilibrio delle risorse.

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