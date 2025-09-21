L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Sassari rinnova il proprio impegno nella campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue, organizzando per sabato 27 settembre una giornata dedicata a questo prezioso gesto di solidarietà e responsabilità collettiva. L'appuntamento è per le 8 a Palazzo Rosa in via Monte Grappa a Sassari. Tutte le iscritte e gli iscritti sono invitati a unirsi ai consiglieri dell’Ordine per donare il sangue, contribuendo così a sostenere la grave carenza di sangue del sistema sanitario regionale.

«La donazione del sangue è un atto semplice, ma di grande valore per la collettività – sottolinea il presidente dell’Ordine David Foddanu - con questa iniziativa vogliamo offrire il nostro contributo per una responsabilità che ognuno di noi deve sentire periodicamente e testimoniare, come comunità professionale, l’importanza di un impegno condiviso verso il bene comune».

L’evento è coordinato dalla consigliera referente del progetto, l’architetto Maria Gavina Porcu, che sottolinea: «L’obiettivo è coinvolgere un numero sempre maggiore di professionisti, rafforzando il legame tra la nostra categoria e la comunità. Donare il sangue significa donare la vita, e auspichiamo una partecipazione ampia e convinta».

