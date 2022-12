Logudoro e Meilogu si uniscono nel progetto Lakesos​ e mira alla​ valorizzazione​ e alla​ promozione​ dell’offerta di servizi turistici​.

L’iniziativa, che punta sulla presenza di diversi​ attrattori turistici​ come la​ Valle dei Nuraghi,​ il compendio del​ lago Coghinas, il circuito delle​ chiese romaniche​ e altri​ siti di grande interesse,​ è stata presentata​ a​ Borutta​ nella​ sala dell'Ex Asilo del Comune, nel corso Trieste.

​«Abbiamo sostenuto la rete Lakesos fin dall’inizio perché crediamo possa portare dei benefici e guardiamo alla sua attività con grande attenzione e aspettative - ha dichiarato il​ sindaco di Borutta e presidente dell’Unione di Comuni del Meilogu, Silvano Arru -. Facciamo già parte di diverse reti perché ciò è fondamentale per i territori che hanno pochi abitanti. Come amministrazione stiamo puntando molto sul turismo, grazie anche alla presenza nel nostro territorio dell’abbazia di San Pietro di Sorres, che presto sarà inserita in una rete di monasteri europei».

La Rete Lakesos fa riferimento principalmente ai territori delle​ Unioni dei Comuni del Logudoro e del Meilogu​ ma estende il suo coinvolgimento all’intero territorio dei​ Gal Logudoro Goceano, Meilogu e Villanova.​ I comuni interessati sono quindi in​ Logudoro​ Mores, Tula, Ardara, Ozieri, Pattada, Ittireddu e Nughedu, nel​ Meilogu​ Siligo, Bessude, Borutta, Bonnannaro, Banari, Bonorva, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Thiesi e Torralba, e nel​ Villanova​ i comuni di Padria, Romana, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria e Mara, e in​ Goceano​ i comuni di Anela, Benetutti, Bono, Bottida, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai e Nule.

​Alla Rete Lakesos aderiscono​ aziende​ operanti nella​ ricettività, nella produzione di​ prodotti tipici e artigianali​ e​ servizi. L’obiettivo è quello di creare una​ piattaforma di collaborazione​ fra gli operatori economici del territorio ed offrire servizi e​ opportunità di lavoro​ anche agli altri operatori non solo locali, come guide, società di servizi di incoming ed eventi, tour operator, associazioni e gruppi organizzati.

© Riproduzione riservata