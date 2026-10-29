Tra la natura senza telefonino: a Uri il progetto Generazione CyberGli allievi della scuola media hanno trascorso un’intera giornata senza smartphone, immersi nell’Oasi di Monte Minerva
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Prosegue il progetto “Generazione Cyber – Giovani, competenze e sicurezza digitale”, promosso dal Comune di Uri grazie a un finanziamento della Regione Sardegna e realizzato in collaborazione con Logout Livenow, prima agenzia di Educazione digitale e digital detox in Italia, con l’obiettivo di accompagnare i più giovani verso un utilizzo sicuro, positivo e consapevole della tecnologia.
Dopo i laboratori svolti a scuola, dedicati all’educazione digitale, alla cybersecurity e all’editing video, oggi, 29 ottobre, la classe prima della scuola media ha vissuto la Giornata Digital Detox. Un’intera giornata senza smartphone, immersi nella natura dell’Oasi Naturalistica di Monte Minerva, a Villanova Monteleone, durante la quale i ragazzi, accompagnati da esperti, potranno vivere esperienze all’aria aperta, tra escursioni e attività di orienteering, riscoprendo il piacere di stare insieme e imparando a orientarsi non solo nel mondo reale, ma anche in quello digitale. Per l’Amministrazione educare al digitale non significhi vietare o rinunciare alla tecnologia, ma fornire ai cittadini di domani gli strumenti per utilizzarla con equilibrio, responsabilità e consapevolezza.