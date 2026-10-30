Continua a molestarla anche all’arrivo della polizia di Stato. Mercoledì sera a Sassari una 40enne ha contattato le forze dell’ordine spaventata dai messaggi reiterati venuti da un 41enne che, da qualche mese, le aveva rivelato i suoi sentimenti. E nonostante non venissero ricambiati l’uomo ha perseverato nelle molestie: fino a due giorni fa quando le ha scritto sul cellulare affermando di essere sotto casa della donna.

Gli sms sono arrivati pure mentre le forze dell’ordine erano a casa della donna e hanno portato all’arresto in flagranza per atti persecutori perché gli agenti della questura hanno scoperto l’indagato vicino all’abitazione della donna. Fatto giustificato dalla persona con la prossimità di casa sua a quella della parte offesa.

Ieri in tribunale si è tenuta l’udienza di convalida dove è emerso come i due si conoscessero fin da bambini e che, dal 2020, il 41enne avrebbe cominciato a contattare la 40enne tramite social manifestando nei messaggi apprezzamenti e contenuti dal tenore sentimentale.

Il collegio presieduto da Monia Adami, a latere Sara Pelicci e Stefania Mosca-Angelucci, ha disposto la convalida dell’arresto e la misura cautelare del divieto di avvicinare la persona offesa e i luoghi frequentati dalla stessa. La pm era Maria Paola Asara mentre gli avvocati della difesa Anna Ganadu e Carlo Ermini.

© Riproduzione riservata