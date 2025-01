L’Istituto Alberghiero di Alghero per l'Open Day ha accolto un suo ex studente, oggi chef di fama internazionale. Simone Tondo ex allievo della scuola è infatti tornato nell’Istituto che lo ha formato e dove ha mosso i primi passi nel campo dell’enogastronomia, condividendo con i giovani aspiranti chef la sua esperienza e offrendo loro un prezioso spunto di riflessione sul proprio percorso professionale, costellato di successi.

Da Alghero, Simone Tondo è approdato alle cucine dei ristoranti più prestigiosi d'Europa. Con grande entusiasmo e disponibilità, ha condiviso aneddoti e consigli pratici, sottolineando l'importanza delle fondamenta solide costruite durante gli anni di studio: «Le basi costruite qui ad Alghero, all’Ipsar e nel convitto, sono state fondamentali per il mio successo», ha dichiarato lo chef. Ha anche rimarcato che la cucina è una questione di tecnica «ma è soprattutto espressione di sé».

Simone ha avuto l'onore di diventare il più giovane chef a ricevere una stella Michelin in Francia per il suo bistrot Ricines a Parigi, un traguardo che testimonia la sua dedizione e il suo talento.

L'evento si è concluso con una vivace sessione di domande, durante la quale molti studenti hanno mostrato curiosità e ammirazione per il loro ex compagno di scuola che, con determinazione e passione, è riuscito a emergere a livello internazionale. Un incontro che ha certamente ispirato le nuove generazioni a perseguire i propri sogni nel mondo della gastronomia.

