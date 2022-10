Assolto dall’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. La sentenza in tribunale a Sassari per una vicenda risalente a metà aprile dello scorso anno e accaduta ad Alghero è stata emessa ieri.

A sporgere denuncia un agente della Polizia locale dopo un diverbio con un 53enne residente nella città catalana. Alterco provocato all’inizio dal fatto che l’imputato, secondo il poliziotto, non indossava in maniera corretta la mascherina prevista contro il Covid. La reazione ha indotto l’esponente delle forze dell’ordine a chiedere i documenti e poi a procedere con la contestazione verbale della violazione amministrativa. Da questo momento l’uomo avrebbe rivolto diverse frasi offensive all’indirizzo dell’agente invitandolo, tra l’altro, a “fare verbali all’interno del supermercato” e non a lui.

Lo scontro ha avuto un prosieguo poi anche dentro il Comando della Polizia locale quando il 53enne, secondo il denunciante, avrebbe strappato dalle mani dell’esponente della Municipale, e davanti a una collega, il foglio della notifica. Il giudice Anna Pintore ha deciso per l’assoluzione dell’imputato, difeso dall’avvocato Pier Giovanni Arru, perché il fatto non sussiste. Il pm titolare era Angelo Beccu, ieri sostituito in Aula dal pubblico ministero Francesca Pala. Stefano Carboni invece l’avvocato di parte civile della persona offesa.

