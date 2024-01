Un altro lutto ha colpito la città di Porto Torres che questa mattina si è risvegliata profondamente scossa dalla notizia di una doppia tragedia. Oltre alla scomparsa della 16enne Marika Soru, deceduta dopo un malore, la comunità turritana piange la morte improvvisa di Francesco Masala, 52 anni commercialista e attuale direttore della Secal presso la sede di Alghero, ed ex revisore dei conti nel Comune di Porto Torres.

Da qualche giorno manifestava chiari sintomi di malessere influenzale. La notte scorsa a seguito di un peggioramento delle sue condizioni, i familiari hanno allarmato il 118, ma il commercialista non ce l’ha fatta, è morto sull’ambulanza mentre si dirigeva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

I medici hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Lascia la moglie e due figlie. «Ha gestito una società molto complessa in un momento decisamente difficile e delicato, dimostrandosi estremamente prezioso e competente. E' una perdita enorme oltreché un dolore straziante. Una persona speciale che difficilmente potrà essere dimenticata e sostituita», ha dichiarato il sindaco di Alghero Mario Conoci.

