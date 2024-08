Dopo le polemiche e a seguito delle segnalazioni dei cittadini pervenute al comando di polizia locale di Porto Torres, che hanno evidenziato la pericolosità della strada vicinale Funtana Cherchi, e dopo gli ultimi sopralluoghi da cui sono emerse le criticità segnalate a più riprese, sono stati ordinati dall’amministrazione comunale i lavori di manutenzione e pulizia dalla folta vegetazione oltre agli interventi per la predisposizione della segnaletica stradale.

Dalla relazione della municipale risulta che il tratto stradale, compreso tra la via Ponte Pizzinnu e la intersezione con la provinciale 56, ha uno sviluppo complessivo di 3780 metri, con caratteristiche simili lungo tutto il percorso. La carreggiata ha una larghezza utile variabile compresa tra i 2,50 e i 4,00 metri, priva di cunette laterali, con recinzioni perimetrali invase da vegetazione, radicata in parte su proprietà laterali private ed in parte all'esterno sulla parte pubblica, che ne riduce sensibilmente l'ampiezza. La pavimentazione stradale presenta un fondo in asfalto, particolarmente dissestato in alcune parti e con tratti soggetti a ristagno di acque piovane. Inoltre tutto il percorso è privo di illuminazione pubblica. Nella strada vicinale a doppio senso di marcia, il transito risulta disagevole in caso di incrocio veicolare nelle opposte direzioni.

Pertanto il primo provvedimento preso è stata la limitazione della velocità a 30 chilometri orari con appositi segnali, oltre all’interdizione al transito ai veicoli larghi oltre i due metri, così come l’installazione di specchi parabolici in tutti gli incroci presenti e nelle curve prive di visibilità. Le criticità della via Funtana Cherchi erano state sollevate dal gruppo consiliare Porto Torres Avanti a cui aveva risposto il sindaco Massimo Mulas. Un botta e risposta che ha portato ad interventi di messa in sicurezza della strada.

