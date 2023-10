«Agli amici della Sardegna: lo so che da un po’ di tempo non veniamo a fare concerti nella vostra regione. So quanto vi tocca sbattervi per raggiungerci in altre zone d’Italia: è per tutti questi motivi che ho deciso di accettare al volo di fare il Capodanno ad Alghero».

Questo il messaggio che Luciano Ligabue manda a tutti i suoi fan, attraverso un video, dopo la conferma della sua presenza sul palco del concertone della notte di San Silvestro nella cittadina catalana.

«Sarà un modo per festeggiare quello che meritiamo di festeggiare», ha aggiunto il Liga, «ma soprattutto anche di recuperare un po’ di tempo perduto»

