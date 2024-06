Liberata a Tramariglio la tartaruga “Francesca”, giovane esemplare di Caretta caretta recuperato lo scorso 19 marzo dalla BLON del Corpo Forestale e messo in salvo seguendo i protocolli della Rete regionale per la conservazione della fauna marina della Regione Sardegna, istituita presso l’assessorato della Difesa Ambiente - Servizio tutela della natura.

Anche in questo caso, in seguito alla segnalazione del ritrovamento alla Capitaneria di Porto di Alghero, l’Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana (nodo della Rete Regionale) e il Centro Crama del Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta si sono occupati del recupero e dell’ospedalizzazione della tartaruga

Il rilascio dell’animale è stato un momento importante di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche di conservazione della fauna marina, con il coinvolgimento da parte del CEAS Porto Conte dei bambini della scuola materna di Calangianus.

Ad accompagnare la tartaruga, oltre agli staff degli enti preposti, il presidente e il direttore del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca e Mariano Mariani, il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e l’equipe di Crama.











