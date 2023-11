4 anni e mezzo fa il grave incidente stradale e ieri, in tribunale a Sassari, l'estinzione del reato dopo la messa alla prova.

Si è conclusa così, per un 24enne di Porto Torres, la vicenda giudiziaria che lo vedeva imputato per lesioni stradali gravi. Nel febbraio del 2019, appena patentato, il giovane imboccava via Romagnosi a Porto Torres alla guida di una Opel Astra in cui si trovavano altri tre passeggeri. Secondo le accuse l'allora 20enne procedeva con una velocità superiore al consentito e, affrontando male una curva, invadeva la corsia opposta impattando frontalmente con una Punto. Il conducente di quest'ultima riportava nello scontro fratture multiple, traumi toracico e cranico, dovendo subire anche un'operazione chirurgica e ricevendo oltre due mesi di prognosi. Conseguenze importanti pure per le altre persone coinvolte nell'incidente, per le quali il bollettino medico registrava politraumi al torace, alle mani e al viso.

Per l'imputato è stato fondamentale l'istituto della messa alla prova, chiesto dal suo avvocato Luca Diaz, previsto per chi commette reati inferiori a 4 anni di reclusione. Così, conclusa dopo alcuni mesi la misura, la giudice Antonietta Crobu, valutato come positivo il comportamento dell'uomo nel periodo, ha disposto l'estinzione del reato.

