Educazione all'ambiente, ma anche la conferma della maleducazione degli adulti. Questa mattina studentesse e studenti della scuola media San Giuseppe di Sassari hanno raccolto intorno all'istituto un chilo di mozziconi di sigaretta e ben 40 chili di rifiuti di varia natura tra cartacce, lattine e altro. In neppure due ore.

Il "Tour delle Cicche 2024" organizzato da Legambiente ha fatto tappa a Sassari coinvolgendo la scuola. Ragazze e ragazzi, accompagnati dagli insegnanti e armati di apposito kit, hanno operato nelle strade e i parchi adiacenti la scuola per recuperare le cicche e i rifiuti di ogni genere abbandonati a terra da fumatori e cittadini maleducati. Tutto è stato possibile grazie alla sinergica connessione tra Legambiente, Assessorato comunale all’Ambiente e dirigenza scolastica.

Michele Meloni, presidente del circolo Legambiente Sassari, ha spiegato: «Un’esperienza, quella fatta oggi dai ragazzi, vissuta da attori protagonisti del nostro futuro. Un gesto d’amore verso il nostro territorio, verso il loro territorio. In circa un’ora e mezza sono stati raccolti oltre un kg di cicche è più di 40 kg di rifiuti vari. Non è bello, non è normale, ma è importante che siano state le nuove generazioni a generare un risultato così rilevante. Non possiamo ignorarlo. Nessuno può ignorarlo».

© Riproduzione riservata