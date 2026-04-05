Prosegue la vacanza nel Nord Sardegna del vicepremier e Ministro delle infrastrutture e Lavori pubblici, Matteo Salvini, che si è calato nella splendida atmosfera del borgo medievale di Castelsardo. Una vacanza privata cominciata nei giorni scorsi ad Alghero e proseguita all’Asinara e in Gallura.

Oggi tappa nella città dei Doria, dove la giornata di sole lo ha accompagnato nel suo percorso nelle vie della città antica, tra le botteghe che raccontano la tradizione e i sapori della cucina tipica. Il vicepremier si è fatto immortalare con uno dei ristoratori del posto, Mariano Cimino, prima di proseguire nella zona antica, verso il Castello e poi la visita alla Cattedrale di Sant'Antonio Abate, un lungo tour cittadino verso la zona nuova.

Insieme alla sua compagna, Francesca Verdini, il ministro ha deciso di mettere da parte la politica e di dedicarsi esclusivamente ad un periodo di relax approfittando delle vacanze pasquali.

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