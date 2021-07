Riprende a Ittiri l'antica arte della tessitura, un tempo fiorente ma purtroppo da anni abbandonata.

Il merito è delle sorelle Rita, Maria e Andreuccia Marras, che hanno rimesso in sesto un vecchio telaio, datato almeno 50 anni, tramite cui saranno in grado di realizzare i tappeti tipici ittiresi, arazzi, borse, cuscini ed altri prodotti.

Con una semplice e suggestiva cerimonia, alla presenza anche del sindaco di Ittiri Antonio Sau, è stato inaugurato il laboratorio tessile dove è presente il vecchio telaio restaurato e rimesso a nuovo."Ci metteremo subito al lavoro per recuperare il tempo perduto.- spiega Rita Marras - Dobbiamo preservare una lunga tradizione familiare, che anche noi sorelle per diversi anni avevamo interrotto. Ora ci siamo costituite in un'associazione culturale, dal nome "Tramandando". Ne fanno parte anche altri 3 soci. Tenteremo inoltre di avvalerci della collaborazione di enti e artisti, nel nome della antica tessitura ittirese. Siamo convinte - conclude - che gli ordini e le commesse non mancheranno". L'Amministrazione comunale di Ittiri con i laboratori del "Saper fare" stava tentando di solleticare l'interesse per le arti e i vecchi mestieri. In diversi stanno quindi raccogliendo l'invito.

"L'iniziativa delle sorelle Marras è encomiabile.- afferma il sindaco Antonio Sau - Ittiri e la Sardegna sono un patrimonio di risorse umane e di tradizioni secolari a volte sottovalutate, ma che possono diventare non solo un valore aggiunto per la cultura, ma anche un volano per l'economia".



© Riproduzione riservata