Le 13 e 34 secondi.

Questo è il momento esatto della morte di Carla Lallai, la giovane 31enne di Muravera, deceduta ieri dopo essere caduta da un muro di Predda Niedda, la zona industriale di Sassari.

Gli investigatori lo hanno stabilito dai filmati delle telecamere poste nel piazzale di fronte al muro in cui era sdraiata. Le immagini parlano chiaro: Carla è caduta accidentalmente, per l'urto è rimbalzata una volta e poi è rimasta immobile sul terreno in cemento.

Aveva trascorso la notte, a una festa e in compagnia di amici, nel locale soprastante. Poi in tarda mattinata si è sdraiata a prendere il sole sul muretto di fronte al locale. Una leggerezza che le è costata la vita.



© Riproduzione riservata