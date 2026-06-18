I lavori di Anas per la sostituzione di un sostegno dell’elettrodotto aereo a 150 kV nel collegamento Codrongianos–Porto Torres 1, che interferiscono con la statale 131 al km 229+800, comporterà dei disagi dalle 7 del 22 giugno alle ore 18 del 26, quando la strada sarà chiusa al traffico nella corsia di marcia in entrambe le carreggiate.

L'intervento avrà una durata di circa cinque giorni in un periodo di maggiore traffico veicolare, lavori che si rendono necessari per garantire la rete e la sicurezza. In particolare in quella sud, in direzione Cagliari, nel tratto della statale 131 Carlo Felice compreso tra il km 230+500 e il km 229+200, saranno istituiti il divieto di sorpasso, il limite di velocità di 30 km/h e la chiusura della corsia destra.

Nella carreggiata nord, in direzione Porto Torres, nel tratto compreso tra il km 229+200 e il km 230+500, saranno istituiti il divieto di sorpasso, il limite di velocità di 30 km orari e la chiusura della corsia destra. I divieti interesseranno tutti gli utenti, ovvero ogni tipologia di veicolo.

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