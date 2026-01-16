Stop alla circolazione ferroviaria tra Chilivani e Porto Torres dal 19 gennaio al 13 giugno 2026, una sospensione decisa per consentire l’avvio di un importante piano di lavori di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane), con l’obiettivo di rendere la linea più moderna e capace di offrire prestazioni di sempre maggiore qualità.

L’intervento principale è rappresentato dalle fondamenta della nuova galleria Paramassi di Muros, lavori che erano stati iniziati nel 2023 e che nella fase conclusiva porteranno alla costruzione di un’opera lunga quasi 500 metri.

L’investimento complessivo è di circa 50 milioni di euro, cofinanziato dalla Regione, coinvolgerà oltre 100 tra tecnici e operai di Rfi e delle imprese appaltatrici. Si tratta di un intervento che rappresenta un passo significativo per migliorare i collegamenti ferroviari e la mobilità nel nord della Sardegna.

I lavori si rendono necessari per proteggere la linea ferroviaria in un tratto particolarmente esposto a instabilità del terreno e a fenomeni di dissesto idrogeologico. Il programma dei lavori comprende anche interventi per ridurre il rischio idrogeologico nelle zone del Rio Calamasciu, il consolidamento di alcuni tratti di linea, il rinnovo completo dei binari e la manutenzione dei deviatoi.

Previsti inoltre importanti interventi tecnologici: verrà installato il sistema di distanziamento treni di ultima generazione BCA Progress Rail, insieme alla sostituzione dei cavi delle apparecchiature di sicurezza ormai usurati e all’attivazione di nuovi sistemi di protezione dei passaggi a livello.

Tutti gli interventi saranno realizzati secondo gli standard europei di sicurezza. Infine, saranno svolte attività propedeutiche alla realizzazione della tecnologia Ertms (European Rail Traffic Management System). Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema Ertms, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità, della circolazione e della qualità del servizio.

Oltre a prestazioni più elevate, l’Ertms permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento.

Tutti i treni in arrivo o partenza dalle stazioni di Sassari e Porto Torres Marittima subiscono limitazioni di percorso con possibili modifiche di orario o cancellazioni. Inoltre, possono essere coinvolti con modifiche di orario, limitazioni di percorso, cancellazioni o rimodulazioni con nuovi treni anche i collegamenti verso Olbia Terranova e verso Cagliari.

I treni oggetto di limitazioni di percorso o cancellazioni possono subire rimodulazioni con bus.

© Riproduzione riservata