Riqualificazione in corso a Sassari sul tratto di rete stradale comunale che collega Li Punti a Platamona attraverso l’agro. A eseguire gli interventi il settore Infrastrutture della mobilità, opere che consistono nel ripristino delle condizioni di sicurezza attraverso la fresatura del manto stradale e la stesura di un nuovo tappeto d’asfalto.

Prevista la pulizia delle cunette e il ripristino dei canali di scolo delle acque piovane, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione delle barriere stradali. I tratti interessati sono la strada comunale per Platamona, nei tratti in corrispondenza delle intersezioni con la strada vicinale Spina Santa Pultigali, la strada vicinale Giagumona, via De Martini, la strada vicinale Lizzos e nel tratto successivo alla rotatoria lungo la strada provinciale 25. Poi la strada vicinale San Giorgio-Giagumona dove il traffico è spesso intenso per la presenza di diverse attività e il collegamento tra via De Martini e il semaforo di via Millelire, a Li Punti. Eseguiti i lavori anche in via Vittorino Era, a partire dall’incrocio con la strada vicinale Monte Fiocca tronco B.

Nei prossimi giorni gli operai interverranno sul tratto di via Baldinca in corrispondenza del sottopasso dell’ex 131. Quando la società impegnata nella realizzazione della rete per la fibra ottica avrà completato il proprio intervento, si tornerà a lavorare su diversi tratti di via Demartini, a partire dalla strada comunale di Platamona in direzione Li Punti, agli incroci con le strade vicinali Marchetto, Rio d’Ottava e Mela Ruia.

«Su espresso mandato del sindaco Giuseppe Mascia, stiamo lavorando assieme agli uffici alla definizione del quadro generale delle manutenzioni di cui ha necessità la rete stradale comunale nel suo complesso – afferma l’assessore alle Infrastrutture Massimo Rizzu – così da poter programmare gli interventi, fissare le priorità e lavorare al reperimento delle risorse necessarie».

