Un altro stop all'erogazione dell'acqua in alcuni centri del Sassarese. Per venerdì 19 settembre l’Enas – Ente Acque della Sardegna –, che garantisce la fornitura ai potabilizzatori di Abbanoa, ha in programma un nuovo intervento di efficientamento nel sistema di interconnessione tra i laghi di Bidighinzu, in territorio di Bessude, e del Temo a Monteleone Rocca Doria. L'intervento si rende necessario per garantire l’approvvigionamento idrico in diversi centri della provincia di Sassari che più stanno subendo gli effetti del prolungato periodo di siccità nel nord-ovest dell’Isola. In particolare a subire i disagi saranno i comuni di Tissi, Ossi, Usini, Muros, Ittiri, Uri, Osilo, Sorso, Sennori, oltre alle frazioni di Rudas, Monte Calvia, Sorigheddu e Carrabuffas nel comune di Alghero (dalle 17 di venerdì alle 18 di sabato) e Olmedo. La situazione è costantemente monitorata da tutte le parti interessate: Abbanoa, Enas, Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna “Adis” ed Ente di Governo d’Ambito della Sardegna “Egas”. I lavori avranno una durata di 24 ore: dalle 7 di venerdì alle 7 di sabato 20 settembre . Durante questa fascia oraria sarà sospesa l’alimentazione del potabilizzatore di Bidighinzu.

