Undici giardinieri da impiegare nei cantieri Lavoras per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo del comune di Porto Torres. L’avviso è stato pubblicato sul sito dell’Aspal, l’agenzia regionale per il lavoro. C’è tempo fino a martedì 5 dicembre per presentare le domande finalizzate ad assumere 11 giardinieri a tempo determinato. Le figure saranno assunte con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Multiservizi.

Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno presentare domanda informatizzata sul portale www.sardegnalavoro.it, effettuando l’accesso alla propria area personale previa autenticazione. La selezione prevede una prova tecnico-pratica con l’utilizzo di diverse attrezzature, quali tagliasiepi, decespugliatore, trattorino, tosaerba e le fasi di semina.

Le prove si terranno nella sede della Multiservizi srl, società in house del Comune, e la commissione sarà composta dal personale nominato dall’Ente.

