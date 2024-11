«Di Gavino non ci resta che il ricordo di un bravo ragazzo, educato e mai fuori dalle righe». Poche parole, quelle pronunciate da Gavino Altana, il presidente della Asd Ale.Castiglia, l’associazione sportiva di calcio dove giovava nel ruolo di portiere Gavino Puledda, il ventenne che ha perso la vita in un incidente sulla strada tra Sassari e Ittiri.

Con lui è morto anche il padre, Antonio Luigi Puledda di 47 anni, entrambi originari di Ittiri ma residenti a Porto Torres.

Il dirigente sportivo, dopo la triste notizia ha disposto la sospensione degli allenamenti e l’annullamento della partita in programma domani, sabato 23 novembre, nel campo di calcio in sintetico di viale delle Vigne, valida per il girone F della Terza Categoria.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sulle pagine social. Gavino Puledda si era diplomato all’Istituto Nautico Paglietti di Porto Torres e sperava di trovare occupazione proprio nel settore della logistica.

