Una chiusura in grande stile per ricordare le radici della canzone sassarese. Teatro Astra gremito e caloroso per l'ultimo appuntamento con la rassegna Astrale, dedicata a danza, musica, teatro e videoarte e organizzata dal gruppo musicale Bertas, e dalla compagnia teatrale la Botte e il Cilindro. Sul palco il cantautore sassarese Giuliano Rassu col progetto “Oggi e Allora”, operazione artistica nata come necessità e desiderio di adempiere alla promessa di rileggere e riproporre il repertorio dello zio Ginetto Ruzzetta, uno degli artisti che più ha saputo ritrarre con le sue canzoni la città e i sassaresi.

Giuliano Rassu è stato accompagnato da un’ampia formazione di musicisti e dall’Orchestra d’Archi del Liceo Azuni diretta dal Maestro Davide Soddu.

Tra i brani eseguiti: “Sassari Mea”, “La Leggi”, “ Lu Divorziu”, “ Sirinadda”, “Oggi e Allora”, “Li Candareri”. L’esibizione è stata accompagnata dagli applausi scroscianti del pubblico, due bis e da una standing ovation conclusiva per il bravissimo Giuliano Rassu che con i suoi arrangiamenti, la sua ottima performance e quella dei musicisti sul palco ha dato nuova bellezza alle composizioni di Ruzzetta.

