Una grande scoperta che ha portato alla luce la storia del faraone Tutankhamun, simbolo dell’intera civiltà egizia. A Stintino ospite speciale Christian Greco, direttore del museo egizio di Torino, che, venerdì 7 luglio alle 19.30, presso il Museo della Tonnara racconterà come è stato possibile tutto questo, accompagnando la platea in un viaggio affascinante che inizia con la riforma religiosa del faraone “eretico” Akhenaten ed esplora i misteri legati a Tutankhamun – dalla sua ascendenza alle cause della morte – fino a indagare l’impatto che i leggendari oggetti ritrovati nella tomba hanno avuto sull’immaginario contemporaneo. In occasione della conferenza dal titolo “Alla ricerca di Tutankhamun”, il direttore ricorderà quando nel novembre del 1922 Howard Carter penetrò nella tomba del faraone Tutankhamun, rendendo vere, nei fatti, le credenze religiose sulla base delle quali fu edificato il suo sepolcro.

Quella di sabato sarà la terza iniziativa che vede Christian Greco protagonista al Museo della Tonnara di Stintino; infatti nel 2017 tenne una conferenza su Dialogo tra Egittologia e Scienza: Archeometria come strumento, ricerca come fine e nel 2018 gli fu assegnato, insieme al museo da lui diretto, il “Premio Stintino per la divulgazione scientifica” e la cerimonia di conferimento del premio si concluse con la sua lectio magistralis dal titolo "Il contesto ritrovato: oggetti protagonisti al Museo Egizio”.

