Nelle prime dieci fra i migliori circoli sardi, la scuola Tennis club di Porto Torres si piazza al 4° posto della classifica in Sardegna.

L’elenco delle scuole di tennis presenti nel territorio nazionale, valide per l’anno 2024, è stato pubblicato dalla Federazione italiana Tennis e Padel. Un risultato che conferma ancora una volta il prestigio del Tc Porto Torres al 1° posto fra le scuole tennis della provincia e ormai stabilmente fra le migliori dieci da oltre un decennio.

A livello nazionale il Tennis club è posizionato al 117° posto assoluto su 2005 scuole tennis e 57°esimo fra le Standard School. Punteggi realizzati grazie all’impegno dei soci e del presidente Stefano Caria che, insieme al suo staff, porta avanti una politica diretta ad ampliare gli spazi della struttura al fine di ospitare eventi internazionali.

Oltre al Premio Stella di bronzo ottenuto per gli impegni e i successi che hanno attraversato 50 anni di storia del Tennis club Porto Torres, l’associazione sportiva può vantare una squadra maschile che partecipa al campionato nazionale di serie B1. Una tradizione sportiva con passi in avanti nella realizzazione di due campi al coperto e la prospettiva di ampliare la struttura per realizzare un altri due campi da tennis e due da padel, oltre ad una pista da atletica.

