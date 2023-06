Incontro pubblico per illustrare i vantaggi dell’utilizzo del metano nella città di Porto Torres. Il prossimo 16 giugno, alle ore 17.30, presso la sala congressi Filippo Canu in via Emanuele II 103, si svolgerà un l’assemblea pubblica organizzato da Medea S.p.A., società del Gruppo Italgas che opera nella costruzione e gestione delle reti di distribuzione del gas in Sardegna. È prevista la partecipazione del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas.

L’incontro aperto alla cittadinanza avrà lo scopo di far conoscere le modalità per richiedere l’allacciamento alla rete di distribuzione, le attività che i cittadini dovranno compiere per poter attivare la fornitura e gli incentivi che Medea metterà a disposizione degli interessanti sia direttamente, sia attraverso le società di Vendita che operano sull’isola. I partecipanti avranno anche modo di conoscere più da vicino la natura e i benefici derivanti dall’utilizzo del gas naturale - fonte sicura, affidabile e più economica di altre oggi utilizzate sull’isola e l’innovazione tecnologica per la decarbonizzazione dei consumi.

Entro il 2050 il sistema energetico cambierà radicalmente e le fonti rinnovabili di energia saranno accessibili e diffuse. Il metano supporterà questo percorso fino alla sua progressiva evoluzione in fonti sostenibili, potendo contare su una rete capillare, in grado di provvedere all’approvvigionamento di energia rinnovabile nel lungo termine.

