Vicina ai cittadini, ma soprattutto ai giovani. La Polizia Locale di Sassari ha vinto a Roma il 18° premio dell'associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci). Il Comandante Gianni Serra e alcuni agenti hanno ritirato il riconoscimento “Sicurezza Urbana Anci 2023”.

Il Comando, in rappresentanza di tutta l’amministrazione cittadina, ha vinto il premio per il miglior progetto scolastico 2023: “Tuttiperuno”, campagna di sensibilizzazione e contrasto rispetto ai temi del bullismo e del cyberbullismo promossa dal Comando sotto la direzione del comandante Gianni Serra, il coordinamento del maggiore Fresi e dalle agenti Carta Federica e Fattacciu Serena, insieme all’assistente Filippo Petretto.

Il progetto di Sassari ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nazionale per l'incisività del messaggio trasmesso agli adolescenti e per l'articolazione del percorso sviluppato nel corso dell'intero anno scolastico. Sono state organizzate numerose giornate di sensibilizzazione e realizzate nelle classi delle scuole secondarie, incentrate su confronti costanti e dibattiti attuali sul tema del bullismo e del cyberbullismo a cui hanno partecipato alunni, docenti e agenti. Nelle scuole è stato inoltre costituito un gruppo di lavoro formato da studenti.

Sono stati organizzati inoltre numerosi momenti di riflessione e di informazione, realizzati nelle piazze e nei luoghi di aggregazione degli adolescenti e, infine, la partecipazione attiva delle scuole alla campagna di sensibilizzazione con la realizzazione da parte di ogni singola scuola aderente al progetto di un cortometraggio sul tema che è stato presentato in concorso tra tutti gli istituti nel convegno conclusivo della campagna di legalità, in cui si è ulteriormente analizzato il fenomeno di fronte a tecnici, insegnanti, dirigenti, rappresentanti istituzionali e studenti, e si sono potute ascoltare le testimonianze drammatiche del presidente della Fondazione Carolina, Paolo Picchio, e di una giovane sassarese vittima di bullismo per anni. Oggi, a disposizione di ragazze e ragazzi che ne hanno bisogno, c’è un numero loro dedicato (3294203949 e 079274100) a cui potersi rivolgere in totale sicurezza, per sentirsi protetti e non più soli nel gestire situazioni di pericolo o di soprusi.

© Riproduzione riservata