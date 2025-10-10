La nave da crociera “Costa Fascinosa” della compagnia Costa Crociere, farà tappa a Porto Torres, lunedì 13 ottobre alle 9 quando attraccherà presso la banchina del molo industriale Asi 1, dove resterà ormeggiata fino alla partenza prevista alle 17. I passeggeri in arrivo sono circa 3000, dei quali almeno circa 1600-1900 potranno visitare liberamente la città scegliendo cosa visitare e dove mangiare, bere e fare acquisti.

Altri passeggeri hanno optato altre mete nelle località turistiche vicine. Sarà a disposizione il servizio navetta che accompagnerà i croceristi dal molo industriale alla Torre Aragonese e viceversa. Per curare l’accoglienza e fornire tutte le informazioni utili, nello spazio antistante la Torre Aragonese sarà allestito l’info point dell’Ufficio Turistico Comunale.

Gli operatori economici locali – commercianti, attività di ristorazione, operatori culturali, turistici – potranno cogliere l’occasione di offrire ai turisti un'ampia gamma di servizi con l'obiettivo di incrementare le rispettive ricadute economiche.

