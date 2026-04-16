Un progetto inclusivo per favorire il benessere e la riabilitazione dei bambini con difficoltà comunicative. Prenderà il via questo sabato, 18 aprile, a Porto Torres, l'iniziativa che unisce territorio, educazione e visione sociale, dal titolo “Riabilitiamo in Natura”, progetto promosso dall’associazione I Sette Mari, con il supporto di Emmegi, patrocinato dal Comune e dal Parco dell'Asinara.

Un percorso innovativo indirizzato ai bambini che nasce dall’incontro tra competenze diverse – educative, scientifiche e professionali – e che trova nella natura il suo spazio ideale di crescita. Il mare, le spiagge e l’ambiente circostante diventano così un contesto attivo, capace di stimolare apprendimento, curiosità e relazione.

Il progetto si sviluppa attraverso attività esperienziali all’aperto, dove i bambini sono protagonisti di un programma fatto di gioco, scoperta e condivisione. Un approccio che valorizza il contatto diretto con l’ambiente naturale, favorendo lo sviluppo delle capacità comunicative, relazionali e cognitive in modo spontaneo e coinvolgente. Emmegi ha scelto di sostenere questa iniziativa riconoscendone il forte valore educativo e sociale. Si tratta di una vera partnership costruita su principi condivisi: inclusione, crescita e attenzione al territorio.

«Crediamo nei progetti che generano valore reale – per le persone e per la comunità – e “Riabilitiamo in Natura” rappresenta perfettamente questa visione. Investire nei giovani e nelle esperienze che favoriscono inclusione e consapevolezza è una responsabilità che sentiamo nostra», è il messaggio che accompagna l’iniziativa. Un evento che coinvolgerà gruppi di bambini in diverse giornate distribuite durante l’anno, punta a creare un’esperienza significativa non solo per i partecipanti ma anche per l’intera comunità, attraverso momenti di condivisione e divulgazione.

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