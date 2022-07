Si chiamava Alessandro Masala, aveva 34 anni ed era di Ittiri il giovane rimasto ucciso nell’impatto tra la sua moto e un camion.

Il ragazzo ieri pomeriggio stava viaggiando sulla provinciale 28 quando per cause in corso di accertamento, forse un malore, ha invaso la corsia di sinistra ed è finito contro un mezzo pesante vicino alla zona artigianale "Monte Coinzolu".

Il colpo è stato violentissimo e lo ha fatto volare per alcuni metri.

Per oltre un'ora i sanitari accorsi hanno cercato di salvargli la vita, ma è stato purtroppo inutile: il 34enne è morto sulla strada, prima ancora di arrivare al pronto soccorso di Sassari sull’elicottero che era già stato allertato.

Sul posto anche la polizia locale, 118 e i carabinieri di Alghero per chiarire cosa è accaduto.

