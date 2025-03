Un progetto nato da giovani e pensato per i giovani. Dopo il successo nel debutto della scorsa estate, torna "Disco Ring". A confermarlo la Fpg Eventi, l'Associazione culturale nata dall'entusiasmo di un gruppo di giovani sorsensi che si è posta l'obiettivo ambizioso di trasformare Sorso in una meta per giovani e turisti.

«È stato un inizio scintillante», racconta il presidente Gabriele Spanu. «Abbiamo ideato 'Disco Ring', un evento che trasforma la splendida cornice della Marina di Sorso in un palcoscenico all'aperto, portando artisti di calibro nazionale. L'anno scorso migliaia di persone (ragazzi e adulti) provenienti da tutto l’hinterland hanno invaso la marina e ballato fino alle prime luci dell'alba».

Fissata già la data (12 luglio) grazie all'arrivo dei main sponsor Vigilpol e Ichnusa. Nei prossimi giorni verranno resi noti i primi artisti. «Anche quest'anno avremo ospiti di livello nazionale, accompagnati da una kermesse di artisti locali e format che renderanno l'evento ancora più coinvolgente», anticipa Spanu.

