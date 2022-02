Un’esplosione, e poi le fiamme. Grande paura nella serata di ieri a La Maddalena per un incendio divampato in un appartamento di via Caio Duilio a seguito di una fuga di gas.

Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo scenario.

Gravemente ferito uno degli occupanti dell’abitazione, trasferito con l’elisoccorso al centro grandi ustionati di Sassari.

Presenti sul posto 118 e carabinieri.

