«Con orgoglio ed emozione abbiamo partecipato oggi a Sassari, in rappresentanza del gruppo della Lega in Commissione Difesa della Camera, alla Cerimonia di rientro della Brigata meccanizzata 'Sassari' dal Libano, dove è stata impiegata nell'ambito dell'operazione Unifil».

Così, in una nota, i deputati della Lega in Commissione Difesa Fabrizio Cecchetti e Eugenio Zoffili, che erano accompagnati dall’ex presidente del Consiglio regionale, Michele Pais.

«Riteniamo doveroso porgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e uomini che ogni giorno, rischiando la propria vita, svolgono con competenza, un prezioso lavoro per garantire alle popolazioni una convivenza pacifica e democratica. Quella odierna - affermano i due esponenti della Lega - è stata anche l'occasione per festeggiare i 110 anni dalla costituzione della Brigata Sassari, avvenuta il 1 marzo del 1915. Una compagine della quale il nostro Paese va fiero e che è conosciuta in tutto il modo per la sua incredibile storia, costellata di episodi eroici, di battaglie gloriose, di missioni di pace e di attività di supporto alla popolazione. Abbiamo ancora i brividi ripensando a quando nel 2020, dopo giorni di duro lavoro per liberare Bitti da fango e detriti, intonarono con orgoglio il loro inno 'Dimonios' tra gli applausi degli abitanti».

«A questi eroi e al loro comandante, il generale di Divisione Stefano Messina, va un sentito ringraziamento da parte del nostro Parlamento e dell'Italia intera. Grazie e buon lavoro anche al contingente della Brigata 'Pozzuolo del Friuli', guidata dal Generale di Brigata Nicola Mandolesi, che ha ricevuto dalla Sassari il comando dell'operazione 'Leonte», concludono.

