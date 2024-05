È la società Ensamar Delcomar, la compagnia guidata da Franco Del Giudice, che ha presentato l’offerta per aggiudicarsi il servizio di trasporto pubblico per la continuità territoriale con l’isola dell’Asinara. E ha vinto. Si tratta dell’unico lotto andato in porto. È andata deserta, invece, la gara per quanto riguarda il lotto 1, relativo ai collegamenti con La Maddalena (linea Palau – La Maddalena), e il lotto 2, che comprende le tratte verso l’isola di San Pietro (linee Carloforte – Calasetta e Carloforte – Portovesme).

L’isola dell’Asinara si è assicurata il servizio con un budget previsto di 15,622 milioni di euro per sei anni (2,603 per ogni anno). La motonave “Sara D” che garantisce il servizio Cala Reale-Porto Torres è in fase di ammodernamento per alcuni interventi diretti ad incrementare i servizi a bordo, tra cui un servizio bar. La Regione Sardegna aveva avviato un’unica gara, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci per la continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena, San Pietro e l'Asinara.

Attualmente, e fino al 30 giugno, tutti i servizi in questione sono svolti dalla compagnia Delcomar, che si è vista aggiudicare un contratto di 6 mesi a conclusione di una procedura negoziata che era stata avviata in emergenza dalla Regione.

