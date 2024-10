Il ruolo delle piante, gli animali e i funghi, i batteri che abitano il suolo. Domenica 13 ottobre, la mattina dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, il Centro di educazione ambientale dello Stagno e Ginepreto di Platamona, a Sorso, apre le porte al pubblico per una giornata alla scoperta delle ricchezze del suolo e dell’importanza della sua salvaguardia e cura quale risorsa limitata e non rinnovabile.

Si parlerà degli elementi che sostengono la vita sulla Terra, una fabbrica sotto i nostri piedi come vera ricchezza dell’esistenza umana e degli animali. La cura del suolo come unica strada da intraprendere per salvare la vita del Pianeta. All’incontro parteciperanno le famiglie, adulti e bambini, per un confronto aperto con gli ambientalisti ed esperti della tutela della natura, in tutti i suoi aspetti.

Per molte altre persone, attente alle questioni ambientali, vuol dire avere comportamenti responsabili per non danneggiare gli ecosistemi terrestri. Per una azienda agricola potrebbe indicare la periodica lavorazione profonda del terreno.

