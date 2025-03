La Città Metropolitana di Sassari sarà operativa a brevissimo. La presidente della Regione, Alessandra Todde, è in procinto di firmare il decreto che sancirà ufficialmente la nascita del nuovo ente locale, che riunirà i 66 comuni dell’ex Provincia di Sassari. Contestualmente, entrerà in piena funzione anche la Provincia della Gallura.

L’annuncio è arrivato ad Alghero, durante un partecipatissimo convegno promosso dall’Associazione Maestrale al Teatro Civico, alla presenza del vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni, dell’assessore regionale agli Enti locali Francesco Spanedda, dell’amministratore straordinario della nascente Città Metropolitana Gavino Arru e del commissario della Provincia Gianpiero Scanu. Tra i relatori anche i sindaci di Sassari, Giuseppe Mascia, di Alghero, Raimondo Cacciotto, e di Porto Torres, Massimo Mulas. In platea, una nutrita rappresentanza di primi cittadini e amministratori del territorio, i vertici delle associazioni di categoria, il presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti. E tanti cittadini.

Ha aperto i lavori Roberto Tedde presidente di Maestrale, mentre la vicepresidente Gabriella Esposito li ha coordinati, lanciando subito un appello a «coinvolgere attivamente tutti i comuni e i consiglieri del territorio nella pianificazione strategica della città metropolitana».

L’assessore Spanedda ha sottolineato come il territorio sassarese stia affrontando «un cambiamento epocale nella governance, nella distribuzione delle risorse e nelle strategie di sviluppo».

Che sia alle battute finali la verifica dell’intesa che regola il trasferimento di beni immobili, mobili, personale e procedimenti dalla soppressa Provincia di Sassari alla nuova Città Metropolitana e alla Provincia della Gallura, lo ha confermato il commissario Gianpiero Scanu, che ha chiesto di porre fine alle amministrazioni straordinarie, andando subito al voto. Gavino Arru, dal settembre scorso amministratore della nascente città metropolitana, ha posto l’accento sulle competenze del nuovo ente e sulle difficoltà gestionali: <Abbiamo la competenza su 1.500 chilometri di strade e mantenerli in buone condizioni è una sfida enorme>, per questo la Regione è pronta a stanziare circa 25 milioni di euro.

«Chiediamo i finanziamenti europei e regionali che ci spettano – hanno ribadito i sindaci Mascia, Cacciotto e Mulas – e intendiamo avviare insieme una seria programmazione per il futuro del nostro territorio. Siamo qui per parlare di un modello di sviluppo per un’area che per anni è stata trascurata in termini di infrastrutture, fondi e opportunità».

Dal canto suo, l’assessore alla Programmazione Giuseppe Meloni ha chiarito che i fondi sono disponibili: «Ci sono già 193 milioni e altri verranno reperiti : spendiamoli subito e bene. Servono progetti concreti e cantierabili. Ma occorre davvero coesione tra i 66 comuni, senza lasciare nessuno indietro».

Dopo un appassionato intervento del sindaco di Ittiri, Antonio Sau, in chiusura quello di Sergio Salis, coordinatore del TIPS: «Siamo pronti a offrire competenze e progettualità, ma chiediamo che le scelte non vengano calate dall’alto. Il nord Sardegna ha dimostrato di esserci, e vuole andare avanti».







