L'Antiquarium Turritano presenta "Storia di due strani strumenti per le menti"L’appuntamento è il 18 ottobre alle 10.30 presso il museo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres, insieme alla biblioteca comunale dialogano con Eleonora Cattogno, coautrice del libro per bambini e bambine “Storia di due strani strumenti per le menti” pubblicato dalla casa editrice Sabir a fine settembre.
L’appuntamento è il 18 ottobre alle 10.30 presso il museo, un’occasione per presentare l’ albo illustrato che ripercorre la storia dell’umanità seguendo i passi di due strani personaggi: un uomo e una donna che attraversano le barriere dello spazio e del tempo utilizzando due strambi strumenti: l’aspirapolvere e lo spazzolino da menti.
Il dialogo con Eleonora Cattogno, archeologa divulgatrice innamorata degli albi illustrati, consentirà di rispondere alle diverse domande sul rapporto tra i due strumenti e il loro uso a favore della umanità, dentro la naturale cornice del Museo Antiquarium.
Un incontro fortemente consigliato agli insegnanti, a coloro che amano gli albi illustrati ben scritti e l’incontro fortunato tra storia, letteratura e illustrazione.