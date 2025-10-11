Il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres, insieme alla biblioteca comunale dialogano con Eleonora Cattogno, coautrice del libro per bambini e bambine “Storia di due strani strumenti per le menti” pubblicato dalla casa editrice Sabir a fine settembre.

L’appuntamento è il 18 ottobre alle 10.30 presso il museo, un’occasione per presentare l’ albo illustrato che ripercorre la storia dell’umanità seguendo i passi di due strani personaggi: un uomo e una donna che attraversano le barriere dello spazio e del tempo utilizzando due strambi strumenti: l’aspirapolvere e lo spazzolino da menti.

Il dialogo con Eleonora Cattogno, archeologa divulgatrice innamorata degli albi illustrati, consentirà di rispondere alle diverse domande sul rapporto tra i due strumenti e il loro uso a favore della umanità, dentro la naturale cornice del Museo Antiquarium.

Un incontro fortemente consigliato agli insegnanti, a coloro che amano gli albi illustrati ben scritti e l’incontro fortunato tra storia, letteratura e illustrazione.

